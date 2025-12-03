kundenservice@finanzen100.de

Das wertvollste Unternehmen der Welt übernimmt für rund 2 Mrd. $ den Halbleiter-Design-Softwareanbieter Synopsys. Nvidia zahlt 414,79 $ je Synopsys-Aktie. Mit der Übernahme baut der Hersteller von KI-Chips sein eigenes Ökosystem weiter aus. So hatten Nvidia und OpenAI im September eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, bei der Nvidia 100 Mrd. $ in die KI-Infrastruktur von OpenAI investiert. Kurz hatte sich Nvidia außerdem schon an Intel beteiligt