PTA-News: HausVorteil AG: Parmantier veröffentlicht Initial Research - Kursziel € 31,00 / Rating "Buy"

HausVorteil AG: Parmantier veröffentlicht Initial Research - Kursziel EUR 31,00 / Rating "Buy"

Deutschland (pta000/03.12.2025/08:00 UTC+1)

Deutschland, 03. Dezember 2025 - Das Researchhaus Parmantier & Cie. Research hat das Initial Research zur HausVorteil AG (ISIN: DE000A31C222, WKN: A31C22) veröffentlicht. Die Analysten René Parmantier und Benedikt Krämer bewerten das Geschäftsmodell als skalierbar, profitabel und strategisch gut positioniert in einem wachsenden Marktsegment.

Zentrale Eckpunkte der Studie:

• Kursziel: EUR 31,00 je Aktie • Rating: Kaufen (Buy) • Fair Value laut DCF-Modell: EUR 30,85 je Aktie • Marktkapitalisierung: EUR 48,8 Mio.

Die Studie bestätigt die starke Marktposition der HausVorteil AG als führender Anbieter im Bereich Equity Release - insbesondere durch die Kombination aus Teilkauf, Erbbaurechtsmodellen, Rückmietkauf und den Vermittlungsoptionen über Partner.

Research auf der Webseite verfügbar

Die vollständige Studie kann ab sofort im Bereich Investor Relations - Research auf der Investorenwebseite der HausVorteil AG (www.hausvorteil.com) heruntergeladen werden.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen. Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

