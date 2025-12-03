Anzeige
Mittwoch, 03.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
München
03.12.25 | 09:05
Dow Jones News
03.12.2025 08:33 Uhr
PTA-News: HausVorteil AG: Parmantier veröffentlicht Initial Research - Kursziel € 31,00 / Rating "Buy"

DJ PTA-News: HausVorteil AG: Parmantier veröffentlicht Initial Research - Kursziel € 31,00 / Rating "Buy"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Parmantier veröffentlicht Initial Research - Kursziel EUR 31,00 / Rating "Buy"

[ PDF ]

Deutschland (pta000/03.12.2025/08:00 UTC+1)

Deutschland, 03. Dezember 2025 - Das Researchhaus Parmantier & Cie. Research hat das Initial Research zur HausVorteil AG (ISIN: DE000A31C222, WKN: A31C22) veröffentlicht. Die Analysten René Parmantier und Benedikt Krämer bewerten das Geschäftsmodell als skalierbar, profitabel und strategisch gut positioniert in einem wachsenden Marktsegment.

Zentrale Eckpunkte der Studie:

• Kursziel: EUR 31,00 je Aktie • Rating: Kaufen (Buy) • Fair Value laut DCF-Modell: EUR 30,85 je Aktie • Marktkapitalisierung: EUR 48,8 Mio.

Die Studie bestätigt die starke Marktposition der HausVorteil AG als führender Anbieter im Bereich Equity Release - insbesondere durch die Kombination aus Teilkauf, Erbbaurechtsmodellen, Rückmietkauf und den Vermittlungsoptionen über Partner.

Research auf der Webseite verfügbar

Die vollständige Studie kann ab sofort im Bereich Investor Relations - Research auf der Investorenwebseite der HausVorteil AG (www.hausvorteil.com) heruntergeladen werden.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen. Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764745200206 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
