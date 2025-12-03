Zuletzt befanden sich Rüstungsaktien wieder etwas im Aufwind. Gleichzeitig deuten Insiderkäufe darauf hin, dass sich bei den Papieren eine interessante Einstiegschance bieten könnte. Am Dienstag befanden sich Rüstungsaktien überraschend wieder im Aufwind, und das aufgrund von Nachrichten aus Russland. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax warf Putin den europäischen Ländern vor, keine friedliche Agenda in den Gesprächen über die Ukraine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.