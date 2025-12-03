Basel - Vor dem Zusammenschluss der beiden Versicherer Helvetia und Baloise kommt es zu einem Abgang im obersten Management. Der langjährige Finanzchef von Baloise, Carsten Stolz, wird das Unternehmen per Ende 2025 verlassen. Stolz wolle neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen, teilte Baloise am Mittwoch mit. Er war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, seit 2017 als Finanzchef. ...

