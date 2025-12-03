NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Frankfurtern setzt Analystin Elodie Rall für das Jahr 2026 und auch die Folgejahre auf eine positive Barmittelentwicklung. Fraport ist in ihrem Ausblick vom Dienstagabend Favorit unter Europas Flughafenaktien./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005773303