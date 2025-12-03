Neuenburg - Die Jahresinflation in der Schweiz ist im November erneut gesunken. Gegenüber dem Vormonat Oktober sind die Preise im Durchschnitt deutlich zurückgegangen. Konkret lag die Jahresteuerung im November bei 0,0 Prozent nach 0,1 Prozent im Monat davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Wert wieder gleich hoch wie im April, bevor er im Mai gar kurzfristig leicht in den negativen Bereich abgerutscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
