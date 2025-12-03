Bern - Die Regionalbank AEK BANK 1826 hat Roger Brechbühler zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Der 54-Jährige tritt per 1. April 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung in die Organisation der AEK Bank ein. Am 26. Juni 2026 wird er den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen und den Bereich «Gesamtbankentwicklung» leiten. Brechbühler folgt auf Markus Gosteli, der das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung seit zehn Jahren ausübt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
