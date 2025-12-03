Airbus hat seine Lieferziele für 2025 auf etwa 790 Einheiten gesenkt, nachdem es zu einem Qualitätsproblem bei den Rumpfpaneelen des A320 kam. Gleichzeitig wurden die Ziele für das bereinigte EBIT in Höhe von 7 Mrd. EUR und den freien Cashflow vor Kundenfinanzierung in Höhe von 4,5 Mrd. EUR unverändert beibehalten. Dieses Update entspricht dem, was wir im November angesprochen haben: Der Produktionsausbau bleibt fragil, der operative Druck nimmt zu und die Lieferewartungen mussten nach unten korrigiert werden. Unsere Schätzungen spiegelten bereits niedrigere Volumina und konservativere Finanzprognosen wider, sodass wir unser Modell und das Kursziel von 170,00 EUR unverändert lassen. Angesichts der anfälligen Lieferketten, der nachlassenden Nachfragesignale und einer angespannten Bewertung wiederholen wir die Einstufung SELL. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





© 2025 mwb research