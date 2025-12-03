NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek



