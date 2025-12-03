Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG



03.12.2025 / 09:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.12.2025 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1-Rekordumsatz bei weiterer Verzögerung des SmG-Auftrags



CEOTRONICS hat am Montag über die vorläufige Entwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 berichtet und einen Rekordumsatz vermeldet. Die Ergebnisse spiegeln u.a. die Auslieferung des 2. SmG-Loses wider, welche in den kommenden Tagen abgeschlossen sein wird. Gleichzeitig ist der Zeitpunkt für die Vergabe des 3. Loses weiterhin unklar, wenngleich ein Auftrag in den kommenden Wochen u.E. wahrscheinlich ist.



[Tabelle]



Deutliche Erlössteigerung bei rückläufigem Auftragseingang: Im zum 30. November 2025 endenden H1 des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte CeoTronics nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 34,2 Mio. EUR (+61,5% yoy), was sich mit unserer Erwartung i.H.v. 34,0 Mio. EUR deckt. Grund für das starke Wachstum war die Verumsatzung des 2. SmG-Loses über 30.000 PTTs, welches planmäßig bis Mitte Dezember vollständig ausgeliefert wird. Im Gegensatz dazu ist noch keine Entscheidung über den Auftrag für das 3. SmG-Los gefallen, da erst vor kurzem der Gesamthaushalt 2026 vom Bundestag verabschiedet wurde und die zuständigen Ausschüsse erst in den kommenden Tagen auf Einzelprojektebene über Beschaffungen entscheiden.



Die Entscheidung über das dritte Los, welches wir trotz der zeitlichen Verzögerung nicht gefährdet sehen, dürfte den Auftragseingang für H2 deutlich verbessern, da dieses bis zu 50.000 Einheiten umfassen könnte, die einen Auftragswert von mehr als 40 Mio. EUR darstellen würden. In H1 konnten zwar keine Großaufträge vermeldet werden, der Auftragseingang lag jedoch mit 13,8 Mio. EUR signifikant oberhalb unserer Erwartungen und zeigt die Robustheit der CEOTRONICS auch abseits des SmG-Auftrags.



Starkes H1 und Großauftrag in H2 lassen Guidance realistisch erscheinen: Das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres dürfte produktionsseitig von dem im April vermeldeten Großauftrag über 13,5 Mio. EUR geprägt sein, der planmäßig bis 31.05. vollständig ausgeliefert wird. Das dritte Los des SmG-Auftrags wird aufgrund der Vorlaufzeit in der Produktion im aktuellen Geschäftsjahr nicht mehr verumsatzt werden, sondern in die Ergebnisse der kommenden beiden Geschäftsjahren einfließen. Dementsprechend halten wir an unseren Prognosen fest, die für das H2 einen Umsatz von 25,5 Mio. EUR implizieren, bevor CEOTRONICS im kommenden Geschäftsjahr zu zweistelligem Wachstum zurückkehren und damit auch das eigene Mittelfristziel i.H.v. 65,0 Mio. EUR Umsatz erreichen dürfte.



Fazit: CEOTRONICS hat ein hervorragendes erstes Halbjahr mit einer deutlichen Top Line-Steigerung abgeschlossen. Damit dürfte die Guidance für das Gesamtjahr trotz SmG-Verzögerungen erreicht werden, bevor im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum weiter anziehen sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel i.H.v. 15,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News