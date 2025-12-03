Im KI-Sektor jagt ein Deal den nächsten. Nun gibt es das nächste heiße Gerücht: Dem vernehmen nach plant Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude und schärfste Konkurrent von OpenAI, einen der größten Börsengänge jemals. Wie die Financial Times berichtet, schmiedet der KI-Gigant Pläne für ein Listing bereits im kommenden Jahr.Die Details des Berichts haben es in sich: Anthropic soll bereits die renommierte Anwaltskanzlei Wilson Sonsini engagiert haben - ein klares Signal, denn diese Kanzlei ...

