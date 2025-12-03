Zürich - In der Schweiz ist der Markt für Büroflächen im dritten Quartal stabil geblieben. Per Ende September waren gut 2,1 Millionen Quadratmeter Bürofläche innerhalb von drei Monaten verfügbar. Das entspricht 4,3 Prozent des gesamten Büroflächenbestands, wie der Immobilienberater CBRE am Mittwoch mitteilte. Gegenüber den beiden Vorquartalen bleibt das Niveau demnach unverändert. Es ist zudem das sechste Quartal in Folge mit einem freien Bestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
