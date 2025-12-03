Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Gewinnen eröffnent. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv, insbesondere bei Tech-Werten ging es aufwärts. Diesen Schub griffen auch die asiatischen Märkte auf. Am Nachmittag werden dann nochmals wichtige US-Daten vor der Zinssitzung des Fed kommende Woche veröffentlicht. Mit Blick auf die Konjunkturdaten kommt neben dem ISM-Dienstleistungs-Index insbesondere dem privaten ADP-Beschäftigungsreport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab