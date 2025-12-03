NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Bei Salzgitter sieht er indes Enttäuschungsrisiken für die Gewinnerwartungen am Markt und zudem Rückschlagrisiken für den Kurs. Er erinnerte an den Überhang durch den Anteilsabbau des Großaktionärs Papenburg./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006202005