© Foto: Unsplash

Amazon greift Nvidia und Google mit einem neuen Hochleistungs-Chip an. Der Konzern setzt auf mehr Tempo, weniger Kosten - und einen großen KI-Partner.Amazon hat seine jüngsten KI-Chips vorgestellt und macht damit deutlich, dass der Konzern Nvidia und Google herausfordert. Die neuen Trainium 3 Prozessoren stehen ab sofort Kunden zur Verfügung. Laut Amazon bieten die "UltraServers" mit bis zu 144 dieser Chips mehr als das Vierfache der bisherigen Rechenleistung bei deutlich besserer Energieeffizienz. Die Präsentation fällt in die Woche der AWS re:Invent-Veranstaltung in Las Vegas. Amazon betont, die Systeme ermöglichten Unternehmen jeder Größe, größere Modelle schneller zu trainieren und mehr …