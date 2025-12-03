ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die meisten Signale verschlechterten sich, schrieb David Lesne am Dienstagnachmittag. Das Auftragsbuch des Autobauers werde dünner, die Preise gingen zurück, die Lagerbestände bei den Händlern stiegen, und so weiter und so fort. Alles deute auf ein schwieriges Jahr 2026 hin./rob/ag/ck



