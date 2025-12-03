

München, 28. November 2025 - FairCap hat die 100%ige Übernahme von Omron Automotive Electronics Italy S.r.l. von der börsennotierten japanischen Omron Corporation abgeschlossen. Im Zuge des Carve-outs wurde das Unternehmen mit sofortiger Wirkung in OBITEC S.r.l. ("OBITEC") umbenannt.

OBITEC mit Hauptsitz in Frosinone (Italien) ist ein führender Hersteller von Plug-in-Relais und Relaismodulen, betreibt eine hochmoderne Produktionsstätte und beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende. Zum Kundenstamm gehören bedeutende Tier-1- und Tier-2-Zulieferer sowie Blue-Chip-OEMs der Automobilbranche.

Neben der Durchführung des Carve-outs beabsichtigt FairCap, das Unternehmen mit Unterstützung seines spezialisierten operativen Expertenteams weiterzuentwickeln. Im Rahmen einer aktiven Buy-and-Build-Strategie plant FairCap das Produktportfolio von OBITEC zu erweitern und eine integrierte Elektronikplattform aufzubauen.



Über OBITEC

OBITEC (vormals Omron Automotive Electronics Italy S.r.l.) ist ein italienischer Hersteller von Automobilrelais, einschließlich Plug-in-Relais und Relaismodulen. Das Unternehmen wurde 2004 als Joint Venture mit Bitron gegründet und 2006 vollständig von der Omron Corporation übernommen.



Über Omron Corporation

Die OMRON Corporation ist ein führendes japanisches Unternehmen im Bereich Automatisierung mit Kernkompetenzen in Sensing & Control + Think-Technologien und ist in einer Vielzahl von Geschäftsfeldern tätig, darunter Industrieautomation, Gesundheitswesen, soziale Systeme sowie Geräte- und Modullösungen. Das 1933 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 27.000 Mitarbeitende und bietet Produkte und Dienstleistungen in mehr als 130 Ländern an - mit dem Ziel, zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.omron.com/global/en/



Über FairCap

FairCap ist eine paneuropäische Investmentgesellschaft mit Sitz in München und Mailand, gegründet im Jahr 2020. FairCap erwirbt mittelständische Unternehmen in Sondersituationen - insbesondere Corporate Carve-outs - und entwickelt diese ganzheitlich weiter, wobei finanzielle, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fair-cap.com/



"Wir sind sehr stolz darauf, durch diese Transaktion eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Omron Corporation aufzubauen. Die Übernahme von OBITEC stellt unsere dritte Investition in Italien dar und formt eine spannende Buy-and-Build-Plattform. Unser Inhouse Operations Team wird das lokale Management während des gesamten Carve-out-Prozesses aktiv unterstützen. Wie immer sind wir bestrebt, messbare Verbesserungen im ESG-Profil des Unternehmens zu erzielen."



