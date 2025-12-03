Das Unternehmen hatte im Juli die Plattform "PV Marktplatz" für Direktinvestment-Angebote gestartet. Im September wurde diese aber bereits durch die Sunlife-Gruppe übernommen. Als "neue Vergleichsplattform für Photovoltaik-Direktinvestments" kündigte im Juli dieses Jahres die InnPro Gesellschaft für Vermarktung Innovativer Produkte mbH die Online-Plattform "PV Marktplatz" an. Die bereits 2011 gegründete Firma mit Sitz in Stuttgart Firma war nach eigenen Angaben "in der Projektentwicklung, dem Vertrieb und dem Betrieb von Photovoltaik-Anlagen" aktiv, rund 450 Photovoltaik-Projekte hat sie demnach ...

