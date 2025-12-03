NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinicam sprach mit Blick auf die Bruttomarge des Modekonzerns in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem Überraschungserfolg. Das dritte Quartal bestätige sehr gute Marktanteilsgewinne in der laufenden Herbst- und Wintersaison, schrieb er und hob das Unternehmenswachstum positiv hervor. Das sei auch im November stark gewesen und liege deutlich über der Markterwartung./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET



ISIN: ES0148396007





