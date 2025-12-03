Garching (ots) -Hisense stärkt das Vertrauen in seine Premium-TVs: Für ausgewählte Modelle - darunter der neue L9Q Laser TV sowie Geräte der UXQ-Serie - bietet der Hersteller ab sofort eine kostenlose Garantieverlängerung auf insgesamt fünf Jahre.Hisense erweitert ab sofort sein Serviceangebot in Deutschland und der Schweiz: Für ausgewählte Premium-TV-Geräte, wie zum Beispiel den brandneuen NextGen Laser TV L9Q und Modelle der UXQ-Serie, bietet das Unternehmen eine 5-jährige Garantie. Kundinnen und Kunden, die sich innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf auf der Website www.hisense.de/garantieverlaengerung registrieren und ihren Kaufbeleg hochladen, profitieren damit von einer kostenlosen Garantieverlängerung. Die Aktion gilt rückwirkend für Käufe ab September 2025 und läuft bis Dezember 2026.Mit der neuen 5-Jahres-Garantie unterstreicht Hisense den hohen Qualitätsanspruch seiner Premium-TV-Linie. Bestes Beispiel: Das neue Laser TV Flaggschiff L9Q mit 5000 ANSI Lumen Helligkeit steht für die nächste Generation des Heimkinoerlebnisses. Eine echte RGB-Laserlichtquelle sorgt für höchste Farbtreue mit einer Farbraumabdeckung von 110 % BT.2020. Das Ergebnis sind brillante, natürliche Bilder, auch auf großen Leinwanddiagonalen bis zu 200 Zoll.Ein weiteres Highlight mit dem Hisense neue Maßstäbe setzt, ist die UXQ-Serie. Als erste marktreife TVs mit der RGB MiniLED Technologie und einer Spitzenhelligkeit von 8.000 Nits versprechen sie beste Kontraste und reinste Farben. Allein die Größen von 110 und 116 Zoll sind beeindruckend und ideal für anspruchsvolle Heimkinofans.Mit der kostenlosen 5-Jahres-Garantie stärkt Hisense nicht nur das Vertrauen der Endkunden in die Marke, sondern auch die Position des Fachhandels. "Unsere Premium-TVs stehen für modernste Display-Technologie, Langlebigkeit und höchste Qualität. Mit der neuen 5-Jahres-Garantie wollen wir diese Werte zusätzlich unterstreichen und unseren Partnern im Handel ein starkes Verkaufsargument bieten", so Sühel Semerci, Geschäftsführer der Hisense Gorenje Germany GmbH.Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6171267