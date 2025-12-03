Eine auf Reha-Standorte spezialiste Firmengruppe ersetzt eine bestehende PV-Anlage durch PVT-Module zur Strom- und Wärmeversorgung. Spezialist Sunmaxx liefert 1.200 Einheiten. Die Admedia Firmengruppe mit Reha-Standorten in Chemnitz, Plauen, Freiberg und Waldenburg setzt auf PVT-Module für Strom und Wärme. Wie die Sunmaxx PVT mitteilte, will sie die beiden Rehabilitations- und Physiotherapie-Zentren in Plauen und Chemnitz auf eine vollständig emissionsfreie Energieversorgung umstellen. Statt reiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver