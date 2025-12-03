Nach dem bislang desaströsen Verlauf des Börsenjahres muss es der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk in den letzten Handelstagen 2025 darum gehen, die Grundlage bzw. die Basis für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026 zu schaffen.Die Aufgabe als eine Herausforderung zu bezeichnen, ist in Anbetracht der zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, noch überaus wohlwollend umschrieben. Novo Nordisk ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.