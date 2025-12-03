Die Aktie des Modehauses Hugo Boss kam am Dienstag mit einem Kursverlust von rund -10% total unter die Räder. Ursache hierfür war die Präsentation der neuen Strategie. Am Mittwoch erholt sie sich aktuell leicht und steht bei 35,40 €. Was ist jetzt ratsam? Neue Strategie vorgestellt Nachdem die bisherige Strategie "Claim 5" Ende des Jahres ausläuft, wurde am 2. Dezember die neue Strategie "Claim 5 Touchdown" vorgestellt. Die läuft bis 2028. Kernaspekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
