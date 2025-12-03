Anleger erleben derzeit eines der spannendsten Duelle der Technologiewelt: Nvidia und AMD ringen um die Vorherrschaft im Markt für KI-Chips - dem aktuell wahrscheinlich zukunftsträchtigsten Segment der gesamten Halbleiterindustrie. Während Nvidia seine dominante Stellung mit atemberaubenden Margen und rasantem Umsatzwachstum verteidigt, arbeitet AMD mit zunehmender Präzision daran, dem Branchenprimus Marktanteile abzujagen und sich als ernstzunehmende ...

