FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.12.2025 - 11.00 am
- CITIGROUP RAISES DRAX TO 'BUY' - PRICE TARGET 850 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 780 (850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WHITBREAD TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2815 (3375) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 345 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1030 (1110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW TO 'HOLD' - PRICE TARGET 447 PENCE - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 535 (594) PENCE - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5037 (4109) PENCE - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1815 (1790) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 685 (695) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 230 (300) PENCE - JPMORGAN PLACES FRESNILLO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3220 (2760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 208 (194) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 900 (884) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1345 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 527 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6950 (6100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES THG PRICE TARGET TO 55 (43) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 720 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS PAGEGROUP TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 215 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES DRAX TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 900 PENCE - RBC CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 590 (620) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1075 (1055) PENCE - 'BUY'
- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 635 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
