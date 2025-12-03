Da Australien den Handel für die Kapitalerhöhung aussetzte, kam die erste Marktreaktion aus Frankfurt. Der starke Abschlag der neuen Aktien drückt Vulcan Energy zweistellig ins Minus.Vulcan Energy setzt sein ambitioniertes Lithium- und Geothermieprojekt im Oberrheintal um einen entscheidenden Schritt fort. Das Unternehmen hat ein Finanzierungspaket über 3,9 Milliarden AUD (rund 2,5 Milliarden US-Dollar bzw. 2,2 Milliarden Euro) gesichert und damit die endgültige Investitionsentscheidung für Phase 1 des Lionheart-Projekts getroffen. Der Bau soll in den kommenden Tagen beginnen. CEO Cris Moreno erklärte, Ziel sei es, "günstiges Lithium und erneuerbare Energie bereitzustellen", und Lionheart …

