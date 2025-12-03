© Foto: Pavlo Gonchar - SOPA Images via ZUMA Press WireDa Australien den Handel für die Kapitalerhöhung aussetzte, kam die erste Marktreaktion aus Frankfurt. Der starke Abschlag der neuen Aktien drückt Vulcan Energy zweistellig ins Minus.Vulcan Energy setzt sein ambitioniertes Lithium- und Geothermieprojekt im Oberrheintal um einen entscheidenden Schritt fort. Das Unternehmen hat ein Finanzierungspaket über 3,9 Milliarden AUD (rund 2,5 Milliarden US-Dollar bzw. 2,2 Milliarden Euro) gesichert und damit die endgültige Investitionsentscheidung für Phase 1 des Lionheart-Projekts getroffen. Der Bau soll in den kommenden Tagen beginnen. CEO Cris Moreno erklärte, Ziel sei es, "günstiges Lithium und erneuerbare Energie bereitzustellen", und Lionheart …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE