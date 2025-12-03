HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012





© 2025 dpa-AFX-Analyser