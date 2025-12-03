Sevilla - Der Flugzeughersteller Pilatus hat eine neue Produktionsstätte im spanischen Sevilla eingeweiht. Mit der Kapazitätserweiterung könne die hohe Nachfrage nach den Flugzeugmodellen PC-12 und PC-24 abgedeckt werden. Die Produktion im Pilatus-Werk in Sevilla werde bereits seit Anfang 2025 hochgefahren, teilte das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mit. Strukturbaugruppen für die PC-24 und Kabelbäume für die PC-12 würden bereits dort hergestellt, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.