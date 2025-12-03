Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt macht sich am Mittwoch nach einem zunächst freundlichen Start etwas Skepsis breit. An der Wall Street hatten insbesondere Tech-Werte zugelegt und auch bei den entsprechenden Titeln in Asien für Kursgewinne gesorgt. «An sich wollen die Marktteilnehmer ein Jahresendrallye sehen, vor wichtigen Daten und der Fed-Zinsentscheidung wird es aber wohl nur mit halber Kraft vorangehen», kommentierte ein Händler. Am Nachmittag ...

