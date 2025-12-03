Bussnang - Stadler Rail hat einen Auftrag in Dänemark an Land gezogen. Der Ostschweizer Zugbauer liefert acht Trams nach Aarhus. Zudem besteht eine Option für weitere zwölf Strassenbahnen und das Ersatzteilmanagement. Der Vertrag mit dem Betreiber Aarhus Letbane sei am Vortag unterzeichnet worden, teilte Stadler am Mittwoch in einem Communiqué mit. Finanzielle Angaben machte das Unternehmen nicht. Die Fahrzeuge werden im Werk in Valencia hergestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab