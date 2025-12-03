Nachdem die EU das Biomasse-Paket beihilferechtlich genehmigt hat, konnte die BNetzA mehr als 750 MW an Bestandsanlagen im Zuge der EEG-Ausschreibungen bezuschlagen. Leicht unterzeichnet war dagegen die Ausschfreibung für PV auf Gebäuden udn Lärmschutzwänden. Die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) zum Gebotstermin 1. Oktober 2025 zeigten bei Photovoltaik (PV) und Biomasse ein gemischtes Bild. So erteilte die BNetzA für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden mit 281 Megawatt (MW) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
