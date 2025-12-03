Alle gültigen Gebote erhielten in der dritten Ausschreibung des Jahres einen Zuschlag. Die Dachanlagen haben eine Gesamtleistung von 281 Megawatt und damit war die ausgeschriebene Menge von 283 Megawatt nahezu ausgeschöpft. Die Zuschlagswerte reichten bis zum zulässigen Höchstwert von 10,40 Cent pro Kilowattstunde. Die Bundesnetzagentur hat in der dritten und letzten Ausschreibung des Jahres für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden insgesamt 121 Zuschläge für Projekte mit 281 Megawatt bezuschlagt. Letztendlich erhielten damit alle gültigen Gebote einen Zuschlag, teilte die Bonner ...

