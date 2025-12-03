Die Quartalszahlen des Technologiekonzerns waren in der Vergangenheit mitunter eine Wundertüte. Das Unternehmen wusste nicht immer zu überzeugen. Und so erwarteten die Marktakteure den aktuellen Quartalsbericht von Marvell Technology einmal mehr mit großer Anspannung. Die erste Reaktion auf die Zahlen und den Ausblick lässt allerdings vermuten, dass man so unzufrieden nicht war. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel kräftig zu.Marvell ...

