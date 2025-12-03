München (ots) -Zuerst bei HBO Max: Premium-Spielfilm Highlights aus dem Programmangebot von LEONINE Studios, dem Nr. 1 Independent in Deutschland- Warner Bros. Discovery sichert sich für HBO Max die exklusiven Rechte an allen SVOD - Pay 1 Premieren von deutschen und internationalen Titeln der LEONINE Studios ab dem 1. Januar 2026.- Zu den Kinofilmen zählen u.a. der Thriller THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE mit Sidney Sweeney und Amanda Seyfried, die Komödie HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK mit Hape Kerkeling, die Verfilmung von Juli Zehs Bestseller CORPUS DELICTI mit Hannah Herzsprung und Damian Hardung, der neue Teil der ikonischen Filmreihe DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING von Francis Lawrence basierend auf dem aktuellen Bestseller von Suzanne Collins und das neue CGI-Animationsabenteuer ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN.- Zusätzlich umfasst die Vereinbarung nicht-exklusive SVOD-Rechte mit weiterem Top-Produkt aus der Premium-Library von LEONINE Studios.Warner Bros. Discovery und LEONINE Studios haben eine mehrjährige Lizenzvereinbarung geschlossen, die den Markteintritt von HBO Max in Deutschland begleitet: Alle SVOD - Pay 1 Premieren von deutschen und internationalen Titeln der LEONINE Studios ab dem 1. Januar 2026 sind zuerst exklusiv im Abonnement bei HBO Max zu sehen (Pay 1-Fenster).Ergänzt wird die Vereinbarung durch nicht-exklusive SVOD-Rechte an weiterem Top-Produkt aus dem hochkarätigen Lizenzkatalog der LEONINE Studios. Darunter der erfolgreiche Action-Film PLANE und die HAS FALLEN-Reihe mit Superstar Gerard Butler, Jonathan Glazers Oscar-prämierter THE ZONE OF INTEREST mit Sandra Hüller und Christian Friedel und Simon Verhoevens preisgekröntes Milli Vanilli-Biopic GIRL YOU KNOW IT'S TRUE.Fred Kogel, CEO LEONINE Studios: "Wir sind stolz darauf, als Nr. 1 Programmanbieter in Deutschland den Markteintritt von HBO Max mit exklusiven Premium-Inhalten zu begleiten. Unsere nun mehrjährige Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery unterstreicht nicht nur die herausragende Qualität unseres Programmangebots, sondern auch das Vertrauen von HBO Max in unsere Auswahl an relevanten Inhalten, die ein breites Publikum begeistern."Andreas Meissner, Director Acquisitions HBO Max, Warner Bros. Discovery: "LEONINE Studios bietet eine Bandbreite an hochwertigen internationalen und deutschen Filmen aus unterschiedlichen Genres, die perfekt unser Angebot an Top-Titeln von HBO und Warner Bros. ergänzen. Wir freuen uns, unseren HBO Max-Zuschauern mit dieser Partnerschaft noch mehr internationale Stars und Filmemacher präsentieren zu können."Mehr zu den kommenden ToptitelnTHE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE (https://youtu.be/pKjZBJDuV4U?si=vRZjibDbjaE-bM8_) ist ein fesselnder Thriller - voller Suspense und schockierender Enthüllungen. Sydney Sweeney ("Wo die Lüge hinfällt", "Euphoria") und Amanda Seyfried (Oscar-nominiert für "Mank", Golden-Globe-Gewinnerin für "The Dropout") brillieren in der Verfilmung des Mega-Bestsellers von Freida McFadden. Gemeinsam mit Brandon Sklenar ("Nur noch ein einziges Mal") und Michele Morrone ("Nur noch ein kleiner Gefallen") entführen sie in eine sinistere Welt voller gefährlicher Familiengeheimnisse. Regie führte Paul Feig, der in THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE das Publikum bis zur letzten Sekunde im Atem hält. Kinostart ist am 15. Januar 2026.HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK: Im neuen Road-Movie kehrt Hape Kerkeling in seiner Kultrolle als Horst Schlämmer - stellvertretender Chefredakteur des Grevenbroicher Tagblatts - auf die große Leinwand zurück. Regie führt Sven Unterwaldt ("Die Schule der magischen Tiere", "7 Zwerge"). Neben Hape Kerkeling stehen Laura Thomas und die Komikerinnen Tahnee Schaffarczyk und Meltem Kaptan vor der Kamera. Kinostart ist am 26. März 2026.CORPUS DELICTI: Wiedemann & Berg, ein Unternehmen der LEONINE Studios, verfilmt den hochaktuellen Thriller CORPUS DELICTI nach einem Drehbuch und unter der Regie von Lena Stahl ("Mein Sohn"), basierend auf dem Millionenbesteller von Juli Zeh. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur starbesetzten Romanadaption mit Hannah Herzsprung ("15 Jahre", "Babylon Berlin"), Damian Hardung ("Maxton Hall", "Stella. Ein Leben"), Alexander Fehling ("Im Labyrinth des Schweigens", "Gut Gegen Nordwind"), Haley Louise Jones ("Liebes Kind", "Sad Jokes") und Christian Friedel ("The Zone of Interest", "White Lotus"). Kinostart ist am 1. Oktober 2026.DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING (https://youtu.be/_lird5bSrDc?si=3usn47Kh1ZN-tWAh): Der neue Teil des größten Dystopien-Franchise unserer Zeit basiert auf dem aktuellen Bestseller von Suzanne Collins "Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an", der sich nach dem Erscheinen im März 2025 allein in der ersten Woche bereits über 5 Millionen Mal verkaufte. Das Prequel erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der 24 Jahre vor den Ereignissen von DIE TRIBUTE VON PANEM - THE HUNGER GAMES auserwählt wird, um an den 50. Hungerspielen, dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum teilzunehmen. Inszeniert von Francis Lawrence ("Die Tribute von Panem"-Reihe) mit Joseph Zada ("Solange wir lügen"), Ralph Fiennes ("Konklave"), Jesse Plemons ("Civil War"), Glenn Close ("Knives Out 3: Wake Up Dead Man"), Kieran Culkin ("Succession"), Elle Fanning ("Like A Complete Unknown"), Mckenna Grace ("All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You") und Maya Hawke ("Stranger Things"). Kinostart ist am 19. November 2026.ASTERIX UND DAS KÖNIGREICH NUBIEN: Das neue CGI-Animation-Abenteuer aus der Welt von ASTERIX & OBELIX, die mittlerweile mehr als 200 Millionen verkaufte Bücher, zehn Animationsfilme und sechs Live-Action Filme umfasst. Regie führt Alexandre Heboyan ("Mune: Wächter des Mondes"), das Drehbuch stammt aus der Feder des Duos Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliére ("Der Graf von Monte Christo", "Die drei Musketiere"). Kinostart ist am 3. Dezember 2026.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. LEONINE Studios produziert Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u Studios | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres. Das Unternehmen bringt jährlich rund 25 bis 30 ausgewählte Kinofilme auf die große Leinwand - von internationalen Blockbustern wie JOHN WICK: KAPITEL 4 und DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES über gefeierte deutsche Produktionen wie DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, WOCHENENDREBELLEN, LASSIE und ALTER WEISSER MANN bis hin zu preisgekrönten Arthouse-Highlights wie THE ZONE OF INTEREST und KONKLAVE.LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe.Über HBO MaxHBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends und The Big Bang Theory - alles an einem Ort. www.hbomax.com