PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG ab sofort auch in Frankfurt gelistet - Handel über Xetra möglich

HausVorteil AG: HausVorteil AG ab sofort auch in Frankfurt gelistet - Handel über Xetra möglich

Deutschland (pta000/03.12.2025/12:00 UTC+1)

Deutschland, 03. Dezember 2025 - Die HausVorteil AG (ISIN: DE000A31C222, WKN: A31C22) gibt bekannt, dass die Aktien des Unternehmens seit dem 02. Dezember 2025 zusätzlich zur Notierung im Segment m:access der Börse München nun auch an der Börse Frankfurt gelistet sind.

Mit der Aufnahme des Handels in Frankfurt ist die Aktie der HausVorteil AG ab sofort ebenfalls über Xetra, Deutschlands führendes elektronisches Handelssystem, handelbar. Dieser Schritt erweitert die Kapitalmarktpräsenz des Unternehmens und verbessert die Liquidität sowie die Erreichbarkeit der Aktie für institutionelle und private Investoren.

Darüber hinaus befindet sich die HausVorteil AG bereits in Gesprächen mit weiteren Börsenplätzen und Market Makern, um den Handel der Aktie künftig auch bei führenden Neobrokern wie Trade Republic, Smartbroker, Scalable Capital sowie weiteren namhaften deutschen und europäischen Retail-Plattformen zu ermöglichen. Ziel ist eine deutlich breitere Handelbarkeit und Sichtbarkeit der Aktie im europäischen Kapitalmarkt.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

