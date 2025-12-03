Feldtest bestätigen laut dem Hersteller Longi die Leistungsstärke seiner Rückseitenkontakt-Solarzellentechnologie gegenüber TopCon-Solarmodulen. Das sorgt für niedrigere Stromgestehungskosten. Der chinesische PV-Technologieproduzent Longi berichtet über die Ergebnisse von Feldleistungstest seiner Rückseitenkontakt-Solarmodule Hi-MO9. Die Daten zeigten, so das Unternehmen, dass die Technologie eine Stabilität und Konsistenz aufweist, die die Erwartungen übertreffe.Datenberichte mehrerer international ...Den vollständigen Artikel lesen ...
