Bei der Aktie von Salesforce läuft es im laufenden Jahr bislang alles andere als gut. Seit ihrem Hoch Ende vergangenen Jahres bei 369 Dollar hat sie mittlerweile mehr als ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Im Monatsvergleich zählt sie neben Nvidia zu den beiden schlechtesten Titeln im US-Leitindex Dow Jones. Am heutigen Mittwoch legt das Unternehmen nun nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vor. DER AKTIONÄR verrät, was zu erwarten ist und wie Anleger aktuell agieren.

