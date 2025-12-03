Richtig rund geht es derzeit bei Hugo Boss. Zunächst entzog der Großaktionär, die Frasers Group, dem Aufsichtsratschef das Vertrauen. Dann folgte am gestrigen Dienstag ein düsterer Ausblick auf das bevorstehende Geschäftsjahr 2026. Kein Wunder also, dass die Hugo Boss-Aktie unter Druck steht und sich ihrem Jahrestief nähert. Doch es gibt auch Chancen. Der Reihe nach: Noch zum Ende der Vorwoche sorgte die Nachricht für Verwunderung, dass die Frasers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de