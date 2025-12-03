Richtig rund geht es derzeit bei Hugo Boss. Zunächst entzog der Großaktionär, die Frasers Group, dem Aufsichtsratschef das Vertrauen. Dann folgte am gestrigen Dienstag ein düsterer Ausblick auf das bevorstehende Geschäftsjahr 2026. Kein Wunder also, dass die Hugo Boss-Aktie unter Druck steht und sich ihrem Jahrestief nähert. Doch es gibt auch Chancen. Der Reihe nach: Noch zum Ende der Vorwoche sorgte die Nachricht für Verwunderung, dass die Frasers ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.