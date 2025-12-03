NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Frederik Wild nannte den Kapitalmarkttag einen Warnruf. "Wir sind skeptisch, inwieweit der Markt über diese Prognose für das kommende Jahr hinaus bereit sein wird, auf die Ziele für 2027 zu schauen", schrieb er am Mittwoch. Nachdem der Konzern zuletzt im Frühjahr 2024 die Ziele angepasst habe, impliziere die neue operative Gewinnprognose für das kommende Jahr in der Mitte der Spanne nun einen Rückgang um ein Fünftel. Nebenbei merkte er auch fehlende Aussagen zum Jahr 2025 kritisch an./rob/tav/ag



ISIN: DE000A1PHFF7





