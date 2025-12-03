© Foto: Urbanandsport - picture alliance / NurPhoto

Ein Qualitätsproblem bei den A320-Jets zwingt Airbus zu einem drastisch reduzierten Lieferziel. Der Konzern kämpft weiter mit massiven Engpässen in der Zulieferkette.Airbus muss sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich reduzieren. Der Konzern erklärte, er werde nur rund 790 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben können, nachdem zuvor etwa 820 anvisiert wurden. Bis Ende Oktober brachte Airbus 585 Maschinen an die Kunden. Analysten halten es nach der jüngsten Panne für ausgeschlossen, dass der ursprüngliche Plan noch erreichbar wäre. Trotz der schlechten Nachrichten stieg die Airbus-Aktie am Mittwoch auf Xetra um 2,4 Prozent auf 195,16 Euro an (Stand 9:38 Uhr). Qualitätsfehler bei A320-Panels …