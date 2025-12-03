Googles selbstfahrende Taxis waren lange bekannt für ihren zurückhaltenden Fahrstil. Jetzt hat die Firma die Autos in San Francisco umprogrammiert, und das fällt auf. Die selbstfahrenden Autos des Google-Ablegers Waymo fahren inzwischen deutlich entschlossener - und manchmal auch risikoreicher. Laut dem Unternehmen wurde die Software angepasst, damit sich die Fahrzeuge besser in den dichten Stadtverkehr von San Francisco einfügen. Fahrgäste berichten, ...

