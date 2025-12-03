Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitern innovative UV-Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Industrieklebstoffen und Klebstoffhärtungsgeräten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Trocknungssysteme für die Druck- und Beschichtungsindustrie. Ein weiterer Geschäftsbereich befasst sich mit der umweltfreundlichen Desinfektion von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen in über 20 Ländern vertreten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. Dezember um 14 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dr. Franz Richter (CEO) und mit Robert Stark (CFO) der Dr Hoenle AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-12-08-14-00/HNL-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 mwb research