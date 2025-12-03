Zwischen Görlitz und dem polnischen Zgorzelec wollen die Stadtwerke mit Eon, Veolia, Unterstützung der EU und BEW-Mitteln ein grenzüberschreitendes Fernwärmenetz für ausschließlich erneuerbare Energien bauen. Die Wärme soll unter anderem von solarthermischen Anlagen mit Speicher bereitgestellt werden. Die Solarthermie soll einen Beitrag zu einem geplanten Vorhaben für die gemeinsame Nutzung der Fernwärme mit Polen leisten. Es geht dabei um die grenzüberschreitende Wärmeversorgung für Zgorzelec/Polen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
