Netflix bringt im Bieterkampf um Warner Bros. ein neues Verkaufsargument ins Spiel: Ein Zusammenschluss mit dessen Streamingdienst HBO Max soll erstmals ein deutlich günstigeres Bundle ermöglichen. Dieser Preisvorteil soll helfen, möglichen kartellrechtlichen Bedenken entgegenzutreten.Nach Informationen von Reuters hat Netflix in den jüngsten Gesprächen mit Warner Bros. betont, dass ein Zusammenschluss von Netflix und HBO Max erstmals ein gemeinsames, deutlich günstigeres Bundle ermöglichen könnte. ...

