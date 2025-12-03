© Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire

Sony plant einen eigenen Stablecoin und könnte damit zum ersten globalen Gaming-Konzern mit vollständig integrierter Krypto-Finanzarchitektur werden.Sony Group arbeitet an der Einführung eines eigenen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins. Die Digitalwährung soll bereits 2026 starten und innerhalb des Sony-Ökosystems für Zahlungen von Spielen, Abonnements und Anime-Inhalten genutzt werden können. Damit würde einer der weltweit größten Entertainment-Konzerne erstmals ein eigenes Krypto-Zahlungsmittel in seine globalen Services einbinden. GENIUS Act macht Stablecoin-Start in den USA möglich Der Stablecoin ist vorerst nur für den US-Markt geplant. Hintergrund ist der in diesem Jahr …