Auf einem ehemaligen Militärflughafen in Brandenburg sollen ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 150 Megawatt und ein 4-Stunden-Batteriespeicher mit 2000 Megawattstunde entstehen. Daneben laufen Planungen für ein 500 Megawatt Hyperscale-Rechenzentrum, an dem sich Prime Capital ebenfalls strategisch über ein Joint Venture beteiligen will. Die Prime Capital AG hat eines der aktuell größten Projekte für Photovoltaik und Batteriespeicher, die in Deutschland entwickelt werden, erworben. Es kaufte das Projekt "Jupiter", das die Errichtung eines 150 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerks und eines Batteriespeichers ...

