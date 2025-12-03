Der Chiphersteller und DAX-Konzern Infineon profitiert mächtig vom KI-Boom. Sparer und Anleger können jetzt ein Jahr lang üppige Zinsen mit der Infineon-Aktie verdienen. Für wen das Angebot passt - und wie es im Vergleich zu Tages- und Festgeld abschneidet. Chips für das Energiemanagement von KI-Rechenzentren - das ist nur ein Bereich, in dem der Münchner Halbleiterhersteller gutes Geld verdient. Mit einer neuen Aktienanleihe auf Infineon können ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.