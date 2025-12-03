Der Chiphersteller und DAX-Konzern Infineon profitiert mächtig vom KI-Boom. Sparer und Anleger können jetzt ein Jahr lang üppige Zinsen mit der Infineon-Aktie verdienen. Für wen das Angebot passt - und wie es im Vergleich zu Tages- und Festgeld abschneidet. Chips für das Energiemanagement von KI-Rechenzentren - das ist nur ein Bereich, in dem der Münchner Halbleiterhersteller gutes Geld verdient. Mit einer neuen Aktienanleihe auf Infineon können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE