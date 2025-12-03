Die Rheinmetall-Aktie ist zuletzt stark unter Druck geraten, zeigt aber erste Anzeichen einer Stabilisierung. In dieser Situation könnte sich für Investoren ein Kauf anbieten und es winkt massives Kurspotenzial. Analysten sehen +45% Kurspotenzial Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat bereits am Dienstag eine deutliche Erholung zeigen können, nachdem bekannt geworden ist, dass die Gespräche zwischen den USA und Russland bisher schwieriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de