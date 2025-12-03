Interactive Brokers Group Inc.: Mehr als nur ein Broker!

Interactive Brokers Group Inc. hat sich mit seiner kostengünstigen Plattform als Spezialist für Finanzdienstleistungen am Markt etabliert. Weiteres Wachstum soll durch neue KI-Funktionen wie "Ask IBKR" und die Erschließung des Ereigniswettenmarktes erzielt werden. Der Konzern will seinen Vorsprung damit weiter ausbauen.

Die technologische Plattform Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) ist ein weltweit führender, automatisierter elektronischer Broker, der weit über die Funktion eines herkömmlichen Wertpapierhändlers hinausgeht. Im Kern bietet das Unternehmen eine technologische Finanzplattform, die sowohl professionellen Händlern als auch aktiven Privatanlegern und Finanzberatern Zugang zu globalen Märkten verschafft. Das Hauptgeschäftsmodell basiert auf dem Prinzip des Self-Service, unterstützt durch eine hochmoderne, automatisierte Infrastruktur, die es dem Konzern ermöglicht, seine Dienstleistungen zu sehr niedrigen Kosten anzubieten. Interactive Brokers generiert Einnahmen hauptsächlich über Provisionen aus Handelsgeschäften, Zinserträgen auf Kundeneinlagen sowie über Gebühren.







Endlos Turbo Long 37,919 open end: Basiswert Interactive Brokers Group DY913Q Quelle: DZ BANK: Geld 03.12. 08:16:21, Brief 03.12. 08:16:21 2,23 EUR 2,31 EUR 0,45% Basiswertkurs: 63,60 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 02.12. Basispreis 37,919 USD Knock-Out-Barriere 37,919 USD Hebel 2,37x Abstand zum Basispreis in % 40,38% Abstand zum Knock-Out in % 40,38% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

