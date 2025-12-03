Der polnisch-deutsche Entwickler WBS Power verkauft ein PV/Speicher-Großprojekt an den Infrastrukturfonds-Anbieter Prime Capital. Das Vorhaben auf einem früheren Militärflughafen in Brandenburg soll ein Groß-Rechenzentrum versorgen. Ein Großvorhaben im Bereich Batteriespeicher und Photovoltaik für Rechenzentren in Brandenburg wechselt den Eigentümer. Es geht um ein Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 500 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 2.000 MWh sowie ein PV-Projekt mit bis zu 150 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
